Flugzeughersteller Airbus baut Werk in Hamburg aus Stand: 21.10.2021 16:29 Uhr Der Flugzeughersteller Airbus baut sein Hamburger Werk aus. Auf dem Gelände im Stadtteil Finkenwerder wird in den kommenden Monaten eine riesige neue Halle errichtet, um ein neues Modell zu produzieren.

Der A321XLR ist der Hoffnungsträger von Airbus für die kommenden Jahre. Er fasst mit gut 200 Passagierinnen und Passagieren zwar bei weitem nicht so viele Fluggäste wie der Riesenairbus A380 oder der Jumbo von Boeing. Aber genau darin sieht die Branche auch die große Chance: der Neue ist für lange Strecken ausgelegt. Airlines können so etwa nonstop von Hamburg an die amerikanische Ostküste fliegen - und das mit weniger Treibstoff als andere Maschinen. Dazu hat das Flugzeug einen riesigen Zusatztank.

Schon zahlreiche Bestellungen für neues Modell

Der A321XLR soll zwar erst 2023 in Dienst gestellt werden, schon jetzt gibt es aber mehr als 400 Bestellungen. Deshalb wird auch die neue Halle in Finkenwerder gebaut. Sie ist größer als ein Fußballfeld. 700 Pfähle sind bereits in den Boden gerammt worden. Jetzt geht es knapp 40 Meter in die Höhe. Im kommenden Sommer soll alles fertig sein. Künftig werden dort Fenster und Fußböden in die Flugzeugrümpfe eingebaut.

AUDIO: Airbus baut neue Montagehalle in Hamburg (1 Min) Airbus baut neue Montagehalle in Hamburg (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.10.2021 | 16:00 Uhr