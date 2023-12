Stand: 17.12.2023 11:52 Uhr Flughafenbesetzung: Lufthansa will Schadenersatz

Der Lufthansa-Konzern fordert einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge von den Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation Schadenersatz in Höhe von 740.000 Euro. Hintergrund sind Störaktionen der Aktivisten, bei denen die Flughäfen in Hamburg, Düsseldorf und Berlin über Stunden lahmgelegt wurden. Lufthansa hatte bereits Schadenersatzforderungen über die Tochter Eurowings angekündigt. Zur Höhe wurden keine Angaben gemacht. Demnach waren bei Protesten am 13. Juli am Flughafen Hamburg 57 Flüge der Lufthansa-Gruppe (LH, Eurowings, Swiss) und 8.500 Passagiere betroffen. Dabei sei ein Schaden von 400.000 Euro entstanden.

