Stand: 28.06.2022 18:54 Uhr Flughafen verlängert in den Sommerferien Öffnungszeiten

Der Hamburger Flughafen hat angesichts langer Wartezeiten für Passagiere zum Start der Sommerferien seine Öffnungszeiten verlängert. Von Freitag an bis zum 14. August öffnen die Check-in-Schalter bereits um 3.30 Uhr, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte. Auch die Sicherheitskontrollen könnten bereits ab 3.30 Uhr aufgesucht werden. Der Flughafen rät, mindestens zwei, besser zweieinhalb Stunden vor dem Abflug am Flughafen zu sein. Nach Auskunft der Bundespolizei müssen Reisende weiterhin mit längeren Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen rechnen. | Sendedatum NDR 90,3: 28.06.2022 19:00