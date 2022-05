Stand: 19.05.2022 16:04 Uhr Flughafen erwartet höchste Passagierzahlen seit Pandemie-Beginn

An diesem Wochenende ist Ferienstart in Hamburg. Am Flughafen bereitet man sich auf einen Ansturm vor: Mehr als 260.000 Fluggäste sollen es in der kommenden Woche sein. So viele wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren. | Sendedatum NDR 90,3: 19.05.2022 15:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 19.05.2022 | 15:00 Uhr