Stand: 22.06.2023 21:36 Uhr Flughafen: Keine schwerwiegenden Ausfälle wegen Nato-Übung

Die militärische Großübung "Air Defender 2023" hat zu keinen schwerwiegenden Ausfällen bei der zivilen Luftfahrt am Flughafen Hamburg geführt. Einer Airport-Sprecherin zufolge sei es an einzelnen Tagen zu häufigeren Verspätungen gekommen. Zudem seien rund ein Dutzend Flüge gestrichen worden. Nicht immer seien sie Verspätungen eindeutig dem "Air Defender 23"-Manöver zuzuordnen, so die Sprecherin. Mit einem fiktiven Szenario wird dabei im Luftraum über Deutschland trainiert, wie das westliche Verteidigungsbündnis auf den Angriff eines östlichen Bündnisses reagiert.

