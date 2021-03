Flughafen Hamburg bereitet sich auf mehr Fluggäste vor Stand: 24.03.2021 06:12 Uhr Trotz des verlängerten Lockdowns erweitert der Hamburger Flughafen seine Kapazitäten. An den kommenden Wochenenden wird auch das bislang stillgelegte Terminal 2 wieder in Betrieb genommen, weil mehr Passagiere erwartet werden.

"Auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland" soll man verzichten - so lautet der Appell von Bund und Ländern nach dem jüngsten Corona-Gipfel. Und dabei sind besonders die Flüge nach Mallorca im Blick. In dieser Woche starten zwar nur etwas mehr als zehn Maschinen Richtung Balearen, in der kommenden Woche aber dann gleich dreimal so viele.

AUDIO: Hamburger Flughafen erweitert Kapazitäten (1 Min)

Bislang müssen Reiserückkehrer nicht in Quarantäne, weil die Corona-Zahlen auf Mallorca vergleichsweise niedrig sind. Das könne sich angesichts des Ansturms von Urlauberinnen und Urlaubern aus vielen Ländern aber schnell ändern, warnte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Drive-in für Corona-Tests am Flughafen

Der Flughafen weitet unterdessen auch die Corona-Testkapazitäten aus. In der kommenden Woche öffnet dort ein Drive-in-Testzentrum. Außerdem lässt sich ein zweiter Anbieter am Airport nieder - testen lassen können sich nicht nur Reisende, sondern alle. Die Kosten für einen sogenannten Bürgertest übernimmt der Bund.

