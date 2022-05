Flughafen Hamburg: So kann die Abwicklung schneller gehen Stand: 28.05.2022 17:55 Uhr Lange Warteschlangen sieht man am Flughafen in Fuhlsbüttel oft. Gerade um die Hamburger Ferien herum wird es voll. Das muss nicht immer sein. Wir geben Tipps, wie die Abwicklung am "Hamburg Airport Helmut Schmidt" schneller gehen kann.

Die Corona-Pandemie hat das Reisen verändert und zeitweise auch vielerorts komplett eingeschränkt. Mittlerweile zieht es die Hamburgerinnen und Hamburger, aber auch Reisende aus ganz Deutschland wieder in den Urlaub - auch vom Hamburg Airport.

Gültige Reisedokumente sind Pflicht

Bevor Sie sich überhaupt mit Check-in, der Passagierkontrolle der Bundespolizei und Ihren Abflug kümmern, sollten Sie sichergehen, dass Ihre Reisedokumente noch gültig sind. Ihr Personalausweis bzw. Ihr Reisepass darf nicht abgelaufen sein.

Sollten, wie zurzeit unter COVID-19, noch weitere Einreisebedingungen für Ihr Zielland gelten, beachten Sie bitte auch diese, um Probleme am Hamburg Airport, beim Check-in oder bei der Einreise zu vermeiden.

Online einchecken oder Vorabend-Check-in nutzen

Beim Check-in am Hamburg Airport stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Sie können die Formalien vor Reisebeginn auch einfach online von zu Hause erledigen. Zusätzlich gibt es Automaten am Flughafen Hamburg, die den Online-Check-in-Service bieten. Die online erhaltene Bordkarte können Sie hier auf Ihr Mobilgerät laden oder ausdrucken. Den Ausdruck oder das Mobilgerät halten Sie dann bei der Gepäckaufgabe oder der Sicherheitskontrolle bereit. Sollte es bei den Varianten zu Problemen kommen, hilft Ihnen wie gewohnt Ihre Fluggesellschaft vor Ort.

Bei einigen Fluggesellschaften gibt es zusätzlich den sogenannten Vorabend-Check-in. Bei Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lufthansa, Swiss können Sie so bereits am Vortag Ihr Gepäck aufgeben - gegen Vorlage Ihres Flugtickets und eines Lichtbildausweises erhalten Sie Ihre Bordkarte.

"Self-Bag-Drop": Gepäck selbst am Automaten abgeben

Wertvolle Zeit können Sie auch sparen, wenn Sie die vollautomatisierte Gepäckaufgabe nutzen. Achtung: Diese können Sie allerdings nur mit bereits vorhandener Bordkarte nutzen. Passagieren von Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa, easyJet, Eurowings, Finnair, KLM, SAS Scandinavian Airlines und Swiss steht dieser Service zur Verfügung.

Tipps: Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle verkürzen

Bei der Sicherheitskontrolle können Sie bereits in der Warteschlange Vorbereitungen treffen, damit der Check-in schneller geht.

Reisen Sie mit möglichst wenig Handgepäck.

Achten Sie auf die vorgeschriebenen Gepäckmaße (Handgepäckmaße variieren je nach Airline).

Gepäckmaße (Handgepäckmaße variieren je nach Airline). Halten Sie Ihr Flugticket und wichtige Dokumente griffbereit.

Seien Sie mindestens zwei Stunden vor Abflug am Terminal.

Nehmen Sie elektrische Geräte aus dem Handgepäck und aus den Hosentaschen. Haben Sie sie griffbereit, damit sie zügig in die Kontrollwannen gelegt werden können.

Ziehen Sie Ihre Mäntel, Jacken, etc. vor der Kontrolle aus, um sie dann schnell in die Kontrollwannen legen zu können.

Beachten Sie die Flüssigkeitsregeln (max. 100ml pro Behältnis in einem vorgesehenen Beutel) - halten Sie zum Beispiel keine angebrochenen Getränkeflaschen mehr in der Hand.

Folgen Sie den Anweisungen des Sicherheitspersonals.

Kontaktlos reisen: Biometrische Gesichtserkennung

Am Hamburger Flughafen können Fluggäste von Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines jetzt per biometrischer Gesichtserkennung einchecken. Dafür müssen sich Mitglieder des Treueprogramms Miles & More einmalig mit ihrem Reisepass registrieren. Dann können sie am Flughafen Hamburg und anderen teilnehmenden Airports die zentrale Sicherheitskontrolle und ausgeschilderte Boarding Gates kontaktlos passieren - ohne Bordkarte oder Smartphone.

Rückreise: Fundsachen & Gepäckermittlung

Nach dem wohlverdienten und hoffentlich erholsamen Urlaub wollen Sie auch bei der Ankunft am Hamburg Airport keinen Stress erleben. Dennoch kann es passieren, dass Ihr Gepäck nicht bei der Ausgabe ankommt, Sie etwas im Flugzeug oder im Flughafen Hamburg liegengelassen haben.

Wenn Sie etwas am Flughafen Hamburg verloren oder an der Sicherheitskontrolle vergessen haben, dann wenden Sie sich direkt an das Fundbüro im Welcome Center. Sollten Sie etwas im Flugzeugen verloren haben oder Ihr Gepäck ist nicht angekommen bzw. beschädigt, wenden Sie sich an die Gepäckermittlung- und beschädigung Ihrer Fluggesellschaft.

