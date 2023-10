Stand: 27.10.2023 18:10 Uhr Flughafen Hamburg: Neue Ziele im Winterflugplan

Der Hamburger Flughafen startet am Sonntag mit einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich erweiterten Angebot in den Winterflugplan. Die Fluglinien stocken ihr Angebot um ein Fünftel auf. Neu im Plan sind zum Beispiel Flüge nach Tromsø in Norwegen sowie nach Erbil im Irak. Zudem kehren zwei Direktflüge ins Hamburger Streckennetz zurück: Klagenfurt in Österreich und Agadir in Marokko.

