Flughafen Hamburg: Mallorca war 2024 beliebtestes Reiseziel Stand: 22.04.2025 12:05 Uhr Die aktuelle Fluggastbefragung hat ergeben, dass jeder oder jede fünfte Reisende vom Hamburger Airport aus nach Spanien fliegt. Das beliebteste Reiseziel im vergangenen Jahr war Mallorca.

Der Hamburg Airport hat insgesamt 16.400 Passagiere befragt. Über 580 verschiedene Ziele haben die Menschen von Hamburg aus angesteuert: vom klassischen Badeurlaub über Städtereisen bis hin zu Fernreisen. In die Spitzengruppe schafften es außer Dubai allerdings nur europäische Städte. Das beliebteste Ziel war 2024 wie bereits in den Vorjahren Mallorca. Die Balearen-Insel führt die Rangliste an. Insgesamt sind sechs spanische Destinationen unter den Top 25.

Die Länderliste führt Spanien an, vor der Türkei und Großbritannien. Auch Thailand und Kanada sind unter den Top 25 dabei.

Sommerflugplan mit zusätzlichen Zielen

Der Flughafen verweist darauf, dass mit dem aktuellen Sommerflugplan das Streckennetz noch erweitert wurde. Es gibt zusätzliche Verbindungen unter anderem nach Sibiu in Rumänien oder in die georgische Stadt Kutaissi. Auch Griechenland und Albanien sollen verstärkt bedient werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.04.2025 | 12:00 Uhr