Flughafen Hamburg: Heute wegen Streik keine Abflüge Stand: 22.03.2022 06:09 Uhr Am Hamburger Flughafen sowie an sieben anderen deutschen Airports - darunter Hannover und Bremen - wird heute wieder gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di hat das Sicherheitspersonal aufgerufen, den ganzen Tag nicht zur Arbeit zu kommen.

Rund 18.000 Fluggäste wollten eigentlich von Fuhlsbüttel aus starten oder landen. Aus den Starts wird nun nichts: Laut dem Hamburger Flughafen bleibt wegen des Warnstreiks die Sicherheitskontrolle für die Passagiere ganztägig geschlossen und deshalb finden am Dienstag keine Abflüge ab Hamburg statt. Ursprünglich waren für Dienstag 88 Abflüge vorgesehen. Ankünfte seien weiterhin möglich, aber man müsse streikbedingt mit Flugstreichungen und deutlichen Verzögerungen rechnen. Bis zum frühen Montagabend waren nach Airport-Angaben 10 der 89 geplanten Ankünfte gestrichen.

Am Mittwoch wird es wohl voll am Flughafen

Der Rat des Airports an Reisende lautet wie in der vorigen Woche: "Alle Fluggäste, die am Dienstag ab Hamburg starten wollten, werden gebeten, schnellstmöglich Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und bei einer Flugstreichung nicht zum Flughafen zu kommen." Auch für den Tag nach dem Warnstreik stimmt der Airport Fluggäste auf lange Wartezeiten ein und empfiehlt, frühzeitig anzureisen und mehr Zeit einzuplanen.

In Hamburg hatte schon am vergangenen Dienstag ein vergleichbarer Warnstreik für einen Ausfall aller geplanten Flüge gesorgt. Das hatte Nachwirkungen bis zum nächsten Tag: Weil viele umgebuchte Passagiere fliegen wollten und außerdem Ferienflüge nachgeholt wurden, gab es den ganzen Tag lang ungewohnt lange Schlangen.

Vor einer Woche wurden Abflüge gestrichen

Vor knapp einer Woche hatten sich am Hamburg Airport so viele Sicherheitsleute beteiligt, dass den Fluggesellschaften nichts anderes übrig blieb, als alle Abflüge abzusagen. Für ver.di ein Erfolg, um Druck auf die Arbeitgebenden zu machen. Für Urlauber und Urlauberinnen bedeutete das aber Frust und Stress.

Am Donnerstag wird wieder verhandelt

Der Tarifkonflikt ist seit drei Verhandlungsrunden festgefahren. Ver.di bewege sich bei den Forderungen gar nicht, kritisiert der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. In der vergangenen Woche waren die ebenfalls von Warnstreiks begleiteten Tarifgespräche ohne Ergebnis geblieben, ein erneuter Verhandlungstermin ist für Donnerstag vereinbart.

Das Sicherheitspersonal arbeitet im Auftrag der Bundespolizei. Flughafenbetreiber und Passagiere würden durch den Warnstreik zum "Spielball einer Berufsgruppe", kritisierte Ralph Beisel, Chef des Deutschen Flughafenverbandes. "Ganztägig, flächendeckend und mit kürzester Vorwarnung" sei der Streikaufruf erfolgt, das "sprengt jegliches Maß des Erträglichen".

Ver.di fordert höheren Stundenlohn

Ver.di fordert unter anderem, den Stundenlohn für die Luftsicherheitsdienste um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen sowie die Löhne regional anzugleichen. In Hamburg hatte der Warnstreik am vergangenen Dienstag Nachwirkungen bis zum nächsten Tag: Weil viele umgebuchte Passagiere fliegen wollten und außerdem Ferienflüge nachgeholt wurden, gab es den ganzen Tag lang ungewohnt lange Schlangen.

