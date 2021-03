Flughafen Hamburg: Ansturm auf Reisen nach Mallorca Stand: 18.03.2021 08:18 Uhr Während Urlaub an Nord- und Ostsee wegen steigender Coronazahlen wieder in weite Ferne rückt, rechnet der Hamburger Flughafen in den kommenden Wochen mit deutlich mehr Reisenden.

Vor allem die Zahl der Flüge nach Mallorca steigt aktuell um ein Vielfaches. Schon in dieser Woche starten von Hamburg-Fuhlsbüttel aus neun Flugzeuge dorthin. Die meisten der Plätze sind besetzt. Die Bundesregierung hatte wegen sinkender Infektionszahlen vor Ort entschieden, alle Balearen sowie mehrere Regionen auf dem spanischen Festland zum vergangenen Sonntag von der Liste der Corona-Risikogebiete zu streichen.

Direkt am Sonntagvormittag startete daraufhin das erste Flugzeug von Hamburg aus dorthin. Der Flieger war komplett ausgebucht. Genau wie vier weitere Verbindungen nach Mallorca deutschlandweit.

Keine Quarantäne bei Rückkehr

Richtig in Schwung kommen Reisen nach Mallorca in der Woche vor Ostern: Dann sollen gleich 35 Maschinen in Richtungen Balearen starten, so eine Flughafensprecherin zu NDR 90,3. Wer nach Mallorca reist, braucht derzeit nur einen negativen Corona-Test. Bei der Rückkehr nach Deutschland müssen Reisende nicht mehr in Quarantäne.

Nur ein Zehntel der Passagiere

Derzeit werden am Hamburger Flughafen nur etwa 3.000 bis 4.000 Passagiere pro Tag abgefertigt. Das ist etwa ein Zehntel der Menschen, die vor der Corona-Pandemie von dort geflogen sind. Die meisten Beschäftigten sind darum in Kurzarbeit. Das Terminal zwei ist nach wie vor stillgelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.03.2021 | 08:00 Uhr