Flugausfälle in Hamburg wegen Streiks in Frankreich

Wenn am Freitag in Frankreich die Fluglotsen streiken, wirkt sich das auch auf den Flughafen in Hamburg aus. Schon jetzt sind Flüge gestrichen. Nicht nur von und nach Frankreich. Auch einige Flüge zwischen Hamburg und Spanien fallen am Freitag aus. | Sendedatum NDR 90,3: 15.09.2022 19:00