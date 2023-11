Stand: 28.11.2023 13:45 Uhr Flüchtlingsunterkunft Sophienterrasse doch länger offen?

Eigentlich soll die Flüchtlingsunterkunft Sophienterrasse in Harvestehude 2024 geschlossen werden. Das hatte die Stadtnach heftigen Protesten mit Anwohnenden in einem Nachbarschaftsvertrag vereinbart. Nun können in der Unterkunft mit 190 Plätzen womöglich doch länger Flüchtlinge unterkommen. Das berichtet zumindest das "Hamburger Abendblatt". Die Sozialbehörde bestätigt, dass sie darüber mit den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern des Nachbarschaftsvertrags im Gespräch ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.11.2023 | 14:00 Uhr