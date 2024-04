Stand: 15.04.2024 17:25 Uhr Flucht vor Polizei: Mutmaßliche Einbrecher springen in Kanal

Bei ihrer Flucht vor der Polizei sind zwei Jugendliche in der Nacht zum Montag in den Mühlenkampkanal in Winterhude gesprungen. Sie stehen im Verdacht, in zwei Telefongeschäfte eingebrochen zu sein, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Ein Anwohner hatte die Polizei informiert, nachdem er verdächtige Geräusche gehört hatte. Während ein 16-Jähriger noch im Wasser festgenommen wurde, stellten Einsatzkräfte einen 15-Jährigen auf einem Hinterhof. Einen 14-Jährigen nahmen Beamte in Tatortnähe fest. Bei ihm fanden sie ein mutmaßlich entwendetes Mobiltelefon. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt, der 16-Jährige wurde mit Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gebracht.

