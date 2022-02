Fliegerbombe in Wilhelmsburg muss entschärft werden Stand: 16.02.2022 12:33 Uhr Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist am Mittwoch bei Bauarbeiten eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Rund 4.800 Menschen müssen wegen der Entschärfung ihre Wohnungen verlassen.

Der Blindgänger liegt am Rotenhäuser Damm in einem zehn Meter tiefen Schacht unter Wasser. Taucher hatten sich den Fundort in einer Art Tauchrohr genauer angeschaut und konnten anschließend bestätigen, dass es sich um eine amerikanische Fliegerbombe mit einem Aufschlagzünder handelt.

4.800 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Die Feuerwehr bringt jetzt die Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle in Sicherheit. Dann soll die Bombe geborgen und unschädlich gemacht werden. Sprengmeister Michael Hein hofft auch wegen des angekündigten Sturms darauf, dass jetzt alles schnell geht. Zudem hat der Kampfmittelräumdienst einen Warnradius von 1.000 Metern festgelegt, in dem sich Menschen nicht im Freien aufhalten dürfen.

VIDEO: Darum geht's: Blindgänger (2 Min)

