Fliegerbombe in Wilhelmsburg erfolgreich entschärft Stand: 05.07.2023 22:37 Uhr Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist am Mittwoch eine 500 Kilogramm schwere englische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am späten Abend wurde sie entschärft.

Um 22.30 Uhr meldete die Feuerwehr, dass alle Absperrungen aufgehoben werden können. Für die Entschärfung waren die B75 sowie die nahegelegenen Bahnstrecken für die S-Bahn- und die Fernzüge zeitweise gesperrt worden. Die Entschärfung begann nach Angaben der Feuerwehr gegen 21.30 Uhr.

850 Menschen mussten Wohnungen verlassen

Für die Entschärfung der Bombe hatten Feuerwehr und Polizei am Nachmittag einen Sperrradius von 500 Metern rund um den Fundort festgelegt. Etwa 850 Menschen wurden aus diesem Bereich in Sicherheit gebracht. In der Stadtteilschule im Stübenhofer Weg wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Darüber hinaus gab es einen Warnradius von 1.000 Metern rund um den Fundort. In diesem Bereich durften die Häuser nicht verlassen werden, Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Bewohnerinnen und Bewohner sollte sich in Gebäuden auf der von der Bombe abgewandten Seite aufhalten.

Blindgänger bei Baggerarbeiten entdeckt

Der Blindgänger wurde am frühen Nachmittag bei Baggerarbeiten im Bereich Dratelnstraße entdeckt. Ein Sprecher des Kampfmittelräumdienstes sagte, die Bombe sei auf einem Baufeld im Zusammenhang mit dem Rückbau der ehemaligen Wilhelmsburger Reichsstraße gefunden worden. Da der Sprengkörper senkrecht mit der Spitze nach oben gestanden hatte, war die Entschärfung laut Kampfmittelräumdienst nicht ganz einfach.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.07.2023 | 06:00 Uhr