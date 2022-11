Fliegerbombe in Wilhelmsburg: Entschärfung steht bevor Stand: 29.11.2022 18:22 Uhr In Hamburg-Wilhelmsburg ist bei Sondierungsarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst soll den Blindgänger heute voraussichtlich gegen 19 Uhr entschärfen.

300 Meter rund um den Fundort in der Thielenstraße müssen Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. In dem betroffenen Wohngebiet sind etwa 4.500 Menschen gemeldet. In einem Umkreis von 1.000 Metern sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben. Mit Lautsprecherdurchsagen vom Streifenwagen warnte die Polizei die Betroffenen, zudem gingen Polizistinnen und Polizisten von Tür zu Tür. Die Evakuierung sollte bis 18 Uhr abgeschlossen sein.

Bombe liegt neun Meter in der Tiefe

Eine Spezialfirma hatte den Erdboden auf der Baustelle in der Thielenstraße untersucht und dabei die 450 Kilogramm schwere amerikanische Weltkriegsbombe mit Heckaufschlagzünder entdeckt. Sie liegt im Grundwasser neun Meter tief in der Erde. Die Feuerwehr erklärte, dass Blindgänger in Hamburg für gewöhnlich nicht gesprengt würden. Stattdessen werde der Kampfmittelräumdienst den Zünder herausschrauben.

Sperrung der B75 in beide Richtungen

Durch die Bombenentschärfung kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr und bei Bahnen und Bussen: Aktuell schon gesperrt ist die B75 zwischen Georgswerder und Kornweide, sowie der Niedergeorgswerder Deich zwischen Langenvögel und der Kirchdorfer Straße.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Bahn: Zugverkehr zwischen Hamburg und Harburg betroffen

Auch bei der Bahn werden Regional-, Fern- und S-Bahnen gestoppt. Der komplette Zugverkehr auf der Strecke werde betroffen sein, sobald der Sprengmeister das Signal gebe, sagte eine Bahnsprecherin. Das gelte für alle Züge, die zwischen Harburg und Hamburg über die Elbe fahren, etwa Richtung Bremen, Osnabrück, Köln oder Hannover.

Die Hochbahn teilte mit, dass Busse im betroffenen Bereich umgeleitet werden. Die Buslinie 13 werde von Veddel bis Harburg verlängert.

Notunterkunft und Bürgertelefon für Betroffene

Nach Angaben der Feuerwehr gibt es eine Notunterkunft für Betroffene in der Stadtteilschule im Stübenhofer Weg 20a, dort ist Platz für 500 Menschen. Ein Bustransfer fährt von der Straßenkreuzung Krieterstraße/Thielenstraße dorthin.

Für Fragen rund um die Entschärfung der Fliegerbombe hat die Polizei ein Bürgertelefon unter den Nummern 040/4286 54451 und 040/4286 54452 eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.11.2022 | 19:00 Uhr