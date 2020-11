Stand: 04.11.2020 17:53 Uhr Fliegerbombe in Rothenburgsort gefunden

Im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort ist am Mittwochnachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst sei vor Ort und bereite die Entschärfung vor, teilte die Feuerwehr per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die 250 Kilogramm schwere Bombe wurde bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in einem Industriegebiet in der Straße Mühlenhagen gefunden. Es wurde ein Sperrradius von 300 Metern festgelegt, der Warnradius rund um die Fundstelle beträgt 500 Meter.

