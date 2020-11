Stand: 04.11.2020 20:45 Uhr Fliegerbombe in Rothenburgsort entschärft

Der Kampfmittelräumdienst der Hamburger Feuerwehr hat am Mittwochabend einen Blindgänger im Stadtteil Rothenburgsort entschärft. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Nachmittag bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in der Straße Mühlenhagen entdeckt worden. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um eine englische Sprengbombe mit einem chemischen Langzeitzünder.

Entschärfung verzögert

Der Kampfmittelräumdienst legte einen Sperrradius von 300 Metern und einen Warnradius von 500 Metern fest. Benachbarte Industrie- und Gewerbebetriebe wurden geräumt. Die Entschärfung verzögerte sich, weil sich noch Menschen in der Sperrzone befanden. Erst gegen 19.35 Uhr begann sie mithilfe einer speziellen Hochdruck-Wasserschneidanlage. Eine Stunde später gab der Kampfmittelräumdienst Entwarnung. Alle Sperrungen konnten aufgehoben werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 48 Einsatzkräften vor Ort.

VIDEO: Darum geht's: Blindgänger (2 Min)

