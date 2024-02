Stand: 28.02.2024 14:37 Uhr Fliegerbombe im Harburger Hafen gesprengt

Im Harburger Hafen ist am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich gesprengt worden. Der 500-Kilo-Blindgänger war auf dem Gelände einer Raffinerie in Heimfeld gefunden worden, in einem Bergungsschacht zwölf Meter unter Wasser. Nahegelegene Gebäude der Raffinerie wurden evakuiert. Anwohnerinnen und Anwohner waren aber nicht betroffen.

