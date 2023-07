Fliegerbombe im Schanzenviertel soll um 2.30 Uhr entschärft werden Stand: 18.07.2023 01:14 Uhr Bei Bauarbeiten in der Sternschanze wurde eine 225 Kilo schwere Fliegerbombe mit Langzeitzünder gefunden. Viele Menschen mussten das betroffene Gebiet verlassen, eine Notunterkunft wurde eingerichtet.

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr bestätigte, dass es sich um eine englische Fliegerbombe handle, die in der Bartelstraße liegt. Ein Sperrradius von 300 Metern wurde eingerichtet. Laut Feuerwehr sind rund 5.000 Menschen von der Sperrung betroffen. Auch die Rote Flora liegt im Sperrgebiet. Zudem wurde ein Warnbereich von 500 Metern eingerichtet. Dort sollen Schutzmaßnahmen eingehalten werden, zum Beispiel Fenster meiden und dem Fundort abgewandte Zimmer aufsuchen.

Entschärfung gestaltet sich schwierig

Um 22.23 Uhr twitterte die Hamburger Feuerwehr, dass die Entschärfung nun beginne. Um 23.44 Uhr legte die Polizei dann nach: Die Entschärfungsmaßnahmen seien im vollen Gange und dauerten noch an. "Derzeit ist davon auszugehen, dass es zu einer ungefährlichen Teilsprengung und somit einem hörbaren Knall kommen wird", schrieb die Hamburger Polizei auf Twitter. Aufgrund der speziellen Liegeposition der Bombe dauere die Entschärfung weiter an. Am Sonntag um 1.30 Uhr twitterte die Hamburger Feuerwehr, dass ein erster Versuch nicht weiter fortgeführt werden könne. Man plane einen neuen Versuch gegen 2.30 Uhr.

S-Bahnverkehr eingeschränkt

Die Bombe war am Montag bei Bauarbeiten nicht weit entfernt vom S-Bahnhof Sternschanze nahe einer Unterführung gefunden worden, über die sowohl die Gleise der S-Bahn als auch des Fernverkehrs laufen. Der S-Bahnverkehr wurde eingeschränkt. Aktuell fahren keine Bahnen über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße. Die S11, die S21, die S2 und die S31 fahren über Jungfernstieg und Landungsbrücken, twitterte die S-Bahn. Im Auto- und Busverkehr kommt es zu schweren Behinderungen. Auch der Luftraum über dem Bomben-Fundort wurde gesperrt.

Notunterkunft und Bürgertelefon eingerichtet

Polizei und Bezirksamt haben eine Notunterkunft in der Sporthalle der beruflichen Schule in der Budapester Straße 58 eingerichtet. Für den Einsatz in der Sternschanze wurde ein Bürgertelefon unter der 040 - 4286 51609, der 040 - 4286 51604 und der 040 - 4286 51608 eingerichtet.

