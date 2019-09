Stand: 03.09.2019 16:04 Uhr

Fliegerbombe im Hamburger Hafen entschärft

Die am Dienstag auf einer Baustelle im Hamburger Hafen gefundene Fliegerbombe ist entschärft worden. Es handele sich um eine 500 Pfund schwere Bombe amerikanischer Bauart, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Blindgänger sei zum Teil beschädigt und habe einen Aufschlagzünder. Der Sprengkörper enthalte noch etwa 60 Kilo Sprengstoff. Der Kampfmittelräumdienst musste den Blindgänger in Steinwerder in der Nähe von Blohm und Voss darum vor Ort entschärfen.

Fliegerbombe entschärft NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 03.09.2019 16:00 Uhr Im Hamburger Hafen ist auf einer Baustelle in Steinwerder eine Fliegerbombe gefunden worden. Sie wurde vom Kampfmittelräumdienst entschärft.







Fundort der Fliegerbombe geräumt

Der Bereich in einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle wurde geräumt. Hunderte Werftarbeiter und Angestellte einer Speditionsfirma mussten für die Entschärfung der Bombe ihre Arbeit unterbrechen. Der Alte Elbtunnel und der Fähranleger Steinwerder waren gesperrt worden. Der Schifffsverkehr ist in einigen Hafenbecken und auf der südlichen Norderelbe eingestellt.

