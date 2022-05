Stand: 23.05.2022 22:08 Uhr Fliegerbombe im Hamburger Hafen kontrolliert gesprengt

Im Hamburger Hafen ist am Montagabend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Der Blindgänger lag besonders ungünstig: Er wurde zufällig in neun Metern Tiefe an einer Kaimauer am Burchardkai entdeckt und war nur bei Niedrigwasser zu erreichen. Die 125 Kilo schwere Fliegerbombe wurde in den Parkhafen geschleppt und unter Wasser gesprengt. | Sendedatum NDR 90,3: 23.05.2022 17:00

