Fliegerbombe im Hamburger Hafen gefunden

Bei Baggerarbeiten im Hamburger Hafen ist am Freitag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie wurde bereits aus dem Schlick gezogen und auf ein Arbeitsboot gelegt. Die Polizei sperrte dafür die Straßen in einem Radius von 300 Metern um den Fundort in Waltershof. Die A7 ist nicht betroffen.

