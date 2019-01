Stand: 28.01.2019 18:58 Uhr

Fliegerbombe im Hafen erfolgreich entschärft

Im Hamburger Hafen ist am Abend eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Der 1.000 Pfund schwere Sprengsatz war bei Sondierungsarbeiten in Waltershof entdeckt worden. Ein Baggerfahrer hatte den Blindgänger auf dem Areal am Dradenauhafen plötzlich in der Schaufel.

Die Fliegerbombe musste vor Ort entschärft werden. Aus Sicherheitsgründen wurde am Fundort in der Straße Am Genter Ufer ein Sperradius von 500 Metern festgelegt. Von den Absperrungen betroffen war auch die für den Hafenverkehr wichtige Finkenwerder Straße.

Entwarnung kurz vor 19 Uhr

Außerdem mussten drei Schiffe im Dradenauhafen evakuiert werden, die insgesamt 19 Menschen an Bord wurden vorübergehend woanders untergebracht. Die eigentliche Entschärfung begann am späten Nachmittag. Kurz vor 19 Uhr gab die Feuerwehr dann via Twitter Entwarnung:

In den nahegelegenen Aluminiumwerken war während der Entschärfung ein sogenanntes luftschutzmäßiges Verhalten vorgeschrieben, das heißt, niemand durfte sich in der Zeit dort im Freien aufhalten.

