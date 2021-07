Fliegerbombe auf der Veddel verursacht Unterbrechung bei der Bahn Stand: 28.07.2021 17:55 Uhr Auf der Veddel ist am Mittwochnachmittag eine Fliegerbombe geborgen worden. Weil der Zünder fehlte, musste sie nicht entschärft werden. Der Zug-und Bahnverkehr musste unterbrochen werden.

Der Fund einer etwa 250 Kilo schweren Fliegerbombe in Hamburg-Veddel hat am Mittwochnachmittag zur Unterbrechung des Bahnverkehrs südlich des Hauptbahnhofs geführt. Da der Sprengkörper keinen Zünder habe, müsse er nicht am Fundort entschärft werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Bombe wurde abtransportiert.

Ersatzverkehr aufgehoben

Der S-Bahnverkehr und der Zugverkehr zwischen Hauptbahnhof und Harburg wurde gesperrt. Betroffen waren die S-Bahn-Linien 3 und 31. Zwischen Berliner Tor und Wilhelmsburg wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Gegen 18.30 Uhr wurde die Sperrungen für den S-Bahn Verkehr aufgehoben, teilte die Deutsche Bahn mit. Der Fernverkehr war am Mittwochabend aber weiter unterbrochen.

Weitere Informationen 2 Min Darum geht's: Blindgänger Noch heute liegen an die 3.000 Fliegerbomben, aber auch Waffen, Munition und Granaten auf dem Hamburger Stadtgebiet. Doch was macht man mit diesen Blindgängern? 2 Min Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.07.2021 | 17:00 Uhr