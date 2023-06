Fischsterben auch im Hamburger Isebekkanal Stand: 26.06.2023 14:30 Uhr Zuletzt waren in Hamburg-Steilshoop zahlreiche tote Fische angeschwemmt worden. Jetzt ist auch der Isebekkanal in Eimsbüttel betroffen.

Hunderte tote Fische lagen dort am Wochenende am Ufer oder trieben an der Wasseroberfläche. Die Umweltbehörde vermutet als Ursache Sauerstoffmangel in Folge von wochenlanger Trockenheit und hohen Temperaturen. Die kritische Grenze liegt für Fische bei vier Milligramm pro Liter. In der Elbe, die regelmäßig überwacht wird, wurde der Grenzwert Anfang voriger Woche bereits vorübergehend unterschritten.

Starkregen schwemmte Stoffe ins Wasser

Im Isebekkanal kam Mitte der Woche Starkregen dazu, der Stoffe wie Pflanzenreste und Pollen massenweise einspülte. Mikroorganismen, die diese Stoffe im Wasser abbauen, verbrauchen ebenfalls Sauerstoff.

Sauerstoffanlage offenbar überfordert

Eine Sauerstoffanreicherungsanlage am Isebekkanal soll eigentlich auch bei längerer Trockenheit den Sauerstoffgehalt im Wasser stabil halten, um ein Fischsterben zu verhindern. Im Bezirk Eimsbüttel vermutet man, dass die Anlage durch die Wetterverhältnisse in der vergangenen Woche überfordert war.

Fischsterben geht offenbar weiter

Die toten Fische wurden am Sonntag von den zuständigen Stellen eingesammelt, aber bereits am Montagmorgen schwammen erneut viele mit dem Bauch nach oben. Die Umweltbehörde hatte Mitte vergangener Woche auch darauf hingewiesen, dass es bei länger andauernden hohen Temperaturen und fehlenden Niederschlägen keine wirkungsvollen Maßnahmen gebe, um ein Fischsterben zu verhindern. Wer ein Fischsterben beobachte, solle die Behörden unter der Rufnummer 040-42840 2300 informieren.

