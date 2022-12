Stand: 10.12.2022 07:27 Uhr Finkenwerder Straße: Lastwagen verliert 65 Tonnen Ladung

Ein Lastwagen hat in der Nacht zum Sonnabend in Hamburg seine 65 Tonnen schwere Ladung verloren. Der Unfall ereignete sich auf der Finkenwerder Straße, direkt am Autobahnzubringer zur A7 an der Anschlussstelle Hamburg-Waltershof, wie die Polizei mitteilte. Die Straße wurde vollständig gesperrt. Die Ladung des Lastwagens war während der Fahrt vom Wagen gerutscht. Die Polizei schließt eine unsachgemäße Sicherung des schweren Maschinenbauteils nicht aus.

