Finkenwerder: Neue Kaimauer am Steendiekkanal fertig Stand: 21.01.2023 06:24 Uhr Jahrelang war der beliebte Uferweg am Steendiekkanal in Hamburg-Finkenwerder gesperrt, weil die Kaimauer dort marode war. Nun hat die Stadt für rund 18 Millionen eine neue Mauer gebaut, künftig soll dort auch noch ein Radweg entstehen.

Schon vor mehr als sechs Jahren waren die ersten Schäden am Rande des Steendiekkanals entdeckt worden. Tiefe Löcher taten sich auf, die 100 Jahre alte Kaimauer hielt nicht mehr. Anfangs fühlte sich niemand wirklich zuständig: Weder die Hafenverwaltung HPA noch der Bezirk Mitte, zu dem Finkenwerder gehört. Am Ende sprang die Finanzbehörde ein.

Schneller fertig als geplant

Seit 2021 wurde nun vor die alte Kaimauer eine neue gesetzt, der Wanderweg dadurch verbreitert. Neue Bänke wurden ebenfalls aufgestellt. Laut Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) wurde der Bau eher fertig und günstiger als geplant.

Kaimauern könnten Hamburg mehr als eine Milliarde Euro kosten

Allerdings muss die Stadt in den kommenden Jahren noch wesentlich mehr Kaimauern als die am Steendiekkanal sanieren: In der Speicherstadt rechnet der Senat mit einem dreistelligen Millionenbetrag. Und im restlichen Hafen muss wahrscheinlich ein Milliardenbetrag eingeplant werden.

