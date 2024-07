Stand: 24.07.2024 17:54 Uhr Finkenwerder: Feuerwehr löscht Brand in Einfamilienhaus

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist die Feuerwehr in Finkenwerder bei einem Brand eines Einfamilienhauses mit etwa 50 Einsatzkräften im Einsatz gewesen. Eine Bewohnerin kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Andere Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Nach etwa drei Stunden war das Feuer gelöscht.

