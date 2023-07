Fingierter Supermarkt-Überfall: Trio vor Gericht

Stand: 03.07.2023 16:16 Uhr

Zweieinhalb Jahre nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Elbgaustraße in Lurup hat am Montag am Hamburger Landgericht der Prozess gegen drei Angeklagte begonnen - darunter die stellvertretende Filialleiterin.