Finanzierung für Tierheim Süderstraße gesichert

Stand: 20.12.2024 16:00 Uhr

Das Tierheim Süderstraße kümmert sich auch in den nächsten Jahren als Partner der Stadt Hamburg um Fund- und Wildtiere. Dafür greift die Stadt nochmal tief in die Tasche und plant in den nächsten vier Jahren fast sechs Millionen Euro jährlich ein.