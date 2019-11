Stand: 29.11.2019 15:49 Uhr

Finanzierung für Bau der neuen S4 unterzeichnet

Nach langem Hin und Her haben Spitzenvertreter von Bund, Ländern und Bahn am Freitag die Finanzierungsvereinbarung für die geplante S-Bahn-Strecke von Hamburg-Altona nach Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) unterzeichnet. Die Gesamtkosten für die neue S4 werden auf 1,847 Milliarden Euro beziffert, wovon der Bund mit etwa 80 Prozent den Großteil übernimmt. Hamburg und Schleswig-Holstein zahlen "nur" rund 300 Millionen Euro. Mit knapp 210 Millionen Euro trägt Hamburg den Großteil der Länderkosten an dem Milliardenprojekt. In Verhandlungen konnten die Nordländer ihre eigenen Kostenanteile allerdings deutlich senken. In früheren Planungen war im Falle Schleswig-Holsteins noch von 118 Millionen Euro und für Hamburg von 236 Millionen Euro die Rede gewesen.

Tschentscher: "Hauptbahnhof wird entlastet"

"Das ist ein sehr großer Fortschritt", sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Gespräch mit dem NDR Hamburg Journal. "Wir werden alle im Verkehr und auch im Klimaschutz einen großen Nutzen haben." Unter anderem werde dadurch der Hauptbahnhof entlastet und leistungsfähiger gemacht. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte: "Damit bekommen wir ein neues Verkehrssystem, von dem sehr viele Menschen auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck profitieren werden." Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprach von einem "Riesen-Gewinn für Pendler und Reisende".

Bürgerschaft soll im Dezember abstimmen

Die Hamburgische Bürgerschaft wird nun im Verkehrs- und im Haushaltsausschuss über die Einigung beraten und anschließend im Dezember darüber abstimmen. Erst danach will die Deutsche Bahn die Förderanträge beim Bund stellen.

Ersatz für Regionalbahn

Die S4 soll den Regionalverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck verstärken und die Regionalbahnlinie RB81 ersetzen. Geplant ist, dass die S4 nördlich des S-Bahnhofs Hasselbrook aus dem bestehenden Netz ausfädelt und dann zweigleisig neben den Fernbahngleisen bis nach Ahrensburg führt. Danach soll ein kurzer eingleisiger Abschnitt folgen. Hinter dem Haltepunkt Ahrensburg-Gartenholz sollen die Züge der S4 dann auf den Fernbahngleisen bis nach Bad Oldesloe weiterfahren.

Fünf zusätzliche Haltestellen

Für die S4 sollen die fünf zusätzlichen Haltestellen Claudiusstraße, Bovestraße, Holstenhofweg, Am Pulverhof und Ahrensburg-West entstehen. Außerdem hält die S4 wie bisher die Regionalbahn RB81 in Tonndorf, Rahlstedt, Ahrensburg, Ahrensburg-Gartenholz, Bargteheide, Kupfermühle und Bad Oldesloe.

Gutachter prognostizieren, dass die S4 täglich rund 97.000 Fahrgäste befördern wird. Läuft alles nach Plan, könnte der Baubeginn 2020 erfolgen. 2025 könnte die S4 auf dem ersten Teilabschnitt von Hamburg-Altona bis Hamburg-Rahlstedt rollen, zwei Jahre später könnte die gesamte Strecke ausgebaut sein.

