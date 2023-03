Stand: 13.03.2023 21:26 Uhr Finanzbehörde erinnert an abgelaufene Frist bei Grundsteuer

Die Finanzämter verschicken jetzt Schreiben, um Besitzerinnen und Besitzer von Immobilien ein letztes Mal an die Grundsteuererklärung zu erinnern. Sechs Wochen nach Ablauf der schon verlängerten Frist betrifft das nur diejenigen, die bislang noch keine Steuererklärung abgegeben haben. Wer nicht reagiere müsse mit Verspätungszuschlägen, Zwangsgeldern oder einer Schätzug durch das Finanzamt rechnen, so Senator Andreas Dressel von der SPD am Montag. Bisher seien etwa 91 Prozent der erwarteten Erklärungen eingegangen.

