Fielmann will Stellen abbauen

Der Optikerkonzern Fielmann will erstmals in seiner Geschichte Hunderte Stellen streichen. In einem ersten Schritt sind 60 Jobs in der Zentrale in Barmbek betroffen, das Unternehmen setzt dabei auf ein Freiwilligenprogramm. In den nächsten zwei Jahren sollen Hunderte weitere Stellen folgen. Weltweit beschäftigt der Hamburger Konzern 22.600 Menschen. Fielmann hatte vergangene Woche einen Gewinneinbruch gemeldet.

