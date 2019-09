Stand: 15.09.2019 06:45 Uhr

Feuerwerk und Schiffsparade bei den Cruise Days

Beeindruckend beleuchtet und begleitet von einem bunten Feuerwerk sind am Sonnabend bei den Hamburger Cruise Days fünf Kreuzfahrtriesen eng hintereinander die Elbe hinab gefahren. Die traditionelle Parade wurde von der "AIDAperla" angeführt. Ihr folgten die Kreuzfahrtschiffe "MS Europa", "Mein Schiff4", "World Explorer" sowie die "MSC Preziosa". 20 Boote begleiteten die riesigen Schiffe. Für viele Besucher war das wohl der Höhepunkt des dreitägigen Kreuzfahrtfestivals. "Mich interessieren die großen Schiffe. Ich bin gerne am Wasser. Mir gefällt das Umfeld hier und das Flair", sagte eine Besucherin NDR 90,3.

Cruise Days: Schiffsparade und großes Feuerwerk Hamburg Journal - 15.09.2019 19:30 Uhr Bei den Cruise Days begeisterten die große Schiffsparade und das Feuerwerk die Besucher. Fünf Kreuzfahtschiffe schipperten mit großem Geleit die Elbe entlang.







Vier Kilometer lange Flaniermeile

Auch am Sonntag ist im Hafen noch einiges los. Nachdem die "AIDAvita" eingelaufen ist treten den ganzen tag über verschiedene Bands auf der Bühne auf. Am Abend laufen die Kreuzfahrtriesen "AIDAvita" und "MS Frederic Chopin" wieder aus. Auf der vier Kilometer langen Flaniermeile an der Elbe gibt es für die Besucher 20 Themeninseln, die rund um die Kreuzfahrt informieren. Am Freitag wurde um das Kreuzfahrtschiff "Costa Mediterranea" herum eine Inszenierung aus Licht, Lasershow und Sphärenklängen gezeigt. In den Abendstunden wurden zudem viele Gebäude, Brücken und auch Schiffe durch das blaue Licht der Aktion Blue Port des Lichtkünstlers Michael Batz illuminiert.

Protest von Naturschützern und Unfall auf der Elbe

Ein Thema ist natürlich auch der Umweltschutz. Von den anwesenden Schiffen sind die "Mein Schiff 4", die "AIDAperla", die "Europa 2" und das Schiff "World Explorer" zum Beispiel auf dem neuesten Stand der Technik. Die "Amadea" hingegen nicht: Umweltschützer bezeichnen sie als hoffnungslos veraltet. Naturschützer vom NABU und die Partei Die Linke haben am Freitagnachmittag rund um die Landungsbrücken gegen die Veranstaltung protestiert. Auch am Sonnabend haben Klimaaktivisten am Nachmittag im Hamburger Hafen gegen die Cruise Days protestiert.

Zusammenstoß zwischen zwei Booten

Während einer Parade der Cruise Days kollidierten am Sonnabend eine Hafenfähre und ein Sportboot. Das 15 Meter lange Sportboot drohte laut Feuerwehr zu sinken. Die acht Passagiere seien zügig von Booten der DLRG und der Wasserschutzpolizei gerettet worden. Das Sportboot wurde demnach an einer Kaimauer gesichert. Ein Mensch erlitt leichte Verletzungen an der Hand und kam in ein Krankenhaus. Der Grund für den Zusammenstoß war nach Angaben der Feuerwehr am Abend zunächst noch unklar.

Zwei Drittel der Besucher kommen von außerhalb

Für die Hansestadt sind die Cruise Days ein wichtiges touristisches und wirtschaftliches Ereignis, wie Tourismuschef Michael Otremba sagte. "Das sind Bilder, die um die Welt gehen. Bilder, die Menschen begeistern. Das ist etwas, das einzigartig ist", sagte der Geschäftsführer von Hamburg Tourismus. Von den erwarteten 500.000 Besuchern kommen nach den Erfahrungen der letzten Male etwa zwei Drittel nicht aus der Hansestadt.

Kreuzfahrtspektakel alle zwei Jahre

Die siebte Auflage der Hamburger Cruise Days kostet den Veranstaltern zufolge mehr als eine Million Euro. Rund 135.000 Euro davon kommen von der Stadt, der Rest von Partnern und Sponsoren. Das Kreuzfahrtfestival findet alle zwei Jahre statt.

