Stand: 21.05.2023 08:28 Uhr Feuerwehreinsatz wegen brennender Kinderwagen in Mehrfamilienhaus

Einsatz für die Feuerwehr in Hamburg-Stellingen: In der Thusneldastraße haben Sonntagmorgen im Flur eines Mehrfamilienhauses mehrere Kinderwagen gebrannt. Der Qualm breitete sich im Gebäude aus. Die Einsatzkräfte brachten mindestens sechs Personen in Sicherheit. Ein Bewohner wurde von Sanitätern aufgrund des Verdachts einer leichten Kohlenmonoxid-Vergiftung untersucht. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

