Stand: 21.05.2023 08:28 Uhr Feuerwehreinsatz wegen brennendem Grill in Mehrfamilienhaus

Einsatz für die Feuerwehr in Hamburg-Stellingen: In der Thusneldastraße hat Sonntagmorgen im Flur eines Mehrfamilienhauses ein Grill gebrannt. Der Qualm breitete sich im Gebäude aus. Die Einsatzkräfte brachten mindestens sechs Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. In diesem Zusammenhang betont die Feuerwehr: Heiße Grills gehören nicht in Innenräume. Wiederholt kam es in solchen Fällen zu tödlichen Unfällen durch Kohlenmonoxid-Vergiftungen.

