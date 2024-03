Stand: 28.03.2024 07:25 Uhr Feuerwehreinsatz wegen Wohnungsbrand in Eimsbüttel

Die Hamburger Feuerwehr ist in der Nacht zum Donnerstag zu einem Wohnungsbrand in Eimsbüttel ausgerückt. Das Feuer war in einer Wohnung im vierten Geschoss eines Mehrfamilienhauses in der Müggenkampstraße ausgebrochen. Zwei Menschen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Laut Lagedienst hat offenbar ein defekter Elektroheizkörper den Brand ausgelöst.

