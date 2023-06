Stand: 09.06.2023 15:16 Uhr Feuerwehreinsatz wegen Wiesenbrand im Hamburger Norden

Die Feuerwehr ist am Freitag zu einem Wiesenbrand im Hamburger Norden, an der Grenze zu Norderstedt, ausgerückt. An der Straße Sachsenstieg brannten Sträucher und Gestrüpp auf einer rund 500 Quadratmeter großen Fläche. Hamburger und Schleswig-Holsteiner Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Flugbetrieb auf dem angrenzenden Hamburg Airport sei nicht von dem Feuer betroffen, sagte ein Sprecher NDR 90,3.

