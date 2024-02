Stand: 26.02.2024 13:06 Uhr Feuerwehreinsatz wegen Reizgas an Emil-Krause-Schule in Barmbek

An der Emil-Krause-Schule im Hamburger Stadtteil Barmbek haben Unbekannte am Montagmittag offenbar Pfefferspray versprüht. Die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot zum Schulgelände an der Habichtstraße. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte klagten über gereizte Atemwege und tränende Augen. Zwei Menschen wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr belüftete die Klassenzimmer, danach konnte der Unterricht weitergehen.

