Feuerwehreinsatz in der Asklepios Klinik Altona

In der Asklepios Klinik Altona hat es am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Dort brach ein Brand in einem Serverraum aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Patientinnen und Patienten waren nicht betroffen. Mehrere Technikräume mussten anschließend von den mehr als 40 Feuerwehrleuten belüftet werden.

