Feuerwehreinsatz in Seniorenwohnanlage

Die Hamburger Feuerwehr hat am Morgen einen Brand in einer Seniorenwohnanlage in der Nähe vom Flughafen gelöscht. Bei dem Feuer in Groß Borstel wurden sechs Menschen leicht verletzt. Eine Wohnung im ersten Stock der Anlage brannte komplett aus. Die Hitze war so stark, dass die gläserne Balkonbrüstung platzte.

Wohnung komplett ausgebrannt







Niemand schwer verletzt

Insgesamt 16 Senioren konnten aus dem Gebäude gerettet werden, zwei davon mithilfe von Leitern. Die sechs leicht Verletzten kamen vorsorglich in Krankenhäuser, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Schwer verletzt wurde niemand. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.

In der Anlage leben insgesamt 75 Menschen. Sie werden zunächst in einer nahe gelegenen Kita untergebracht. Ob und wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren können wird geprüft. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Wodurch das Feuer ausbrach, klären jetzt die Brandermittler der Hamburger Polizei.

