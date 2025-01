Stand: 28.01.2025 15:26 Uhr Feuerwehreinsatz in Rotherbaum: Sperrmüll auf Lkw in Brand

Im Hamburger Stadtteil Rotherbaum hat am Dienstagmittag Spermüll auf einem Lkw plötzlich Feuer gefangen. Die qualmende Ladung wurde daraufhin in der Mollerstraße kurzerhand auf die Fahrbahn gekippt. Die Feuerwehr konnte so den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

