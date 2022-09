Stand: 09.09.2022 11:20 Uhr Feuerwehreinsatz in Flüchtlingsunterkunft am Hauptbahnhof

Feuerwehreinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft am Hauptbahnhof: In dem dafür genutzten Hotel hatten am Freitagmorgen mehrere Menschen über Atembeschwerden geklagt. Es hatte dort auffällig süß gerochen. Die Einsatzkräfte brachten vorsorglich etwa 35 Menschen in Sicherheit. Sie wurden in einem Bus versorgt. Die Feuerwehr suchte mit Messgeräten nach der Ursache des Geruchs. | Sendedatum NDR 90,3: 09.09.2022 11:00