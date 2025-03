Stand: 30.03.2025 07:44 Uhr Feuerwehreinsatz in Altona: Eine Person aus Postgebäude gerettet

In einem Postgebäude in der Kaltenkirchener Straße in Altona ist in der Nacht zu Sonntag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort - eine Person musste aus dem Gebäude gerettet werden. Gebrannt hat es nach Angaben der Leitzentrale nicht in dem großen Hauptgebäude, sondern in einem zweistöckigen Nebengebäude.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.03.2025 | 08:00 Uhr