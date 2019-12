Stand: 12.12.2019 16:03 Uhr

Feuerwehreinsatz beim NDR am Rothenbaum

Feuerwehreinsatz beim NDR am Hamburger Rothenbaum: Wegen eines Kabelbrands hat es am frühen Nachmittag Änderungen in den Hörfunkprogrammen gegeben. NDR Info musste zwischenzeitlich auf das NDR 2 Programm umschalten, weil die Redaktionsräume geräumt werden mussten. Auch bei NDR 90,3 gab es Änderungen im Programmverlauf. Inzwischen senden beide Sender wieder wie gewohnt.

Ursache war ein Schmorbrand an der Isolierung einer Kaltwasserleitung. Ein Löschzug mit 16 Mann war im Einsatz. Nach der Belüftung der Räume wurde das Gebäude wieder freigegeben. Verletzte gab es nicht, es entstand nur leichter Sachschaden.

