Stand: 04.08.2023 21:31 Uhr Feuerwehreinsatz bei Lufthansa Technik in Hamburg

Rund 40 Feuerwehrleute haben am Freitagabend einen Brand bei der Lufthansa Technik am Hamburger Flughafen gelöscht. Dort hatte Isoliermaterial in einem Gang unter einer der Werkstatthallen Feuer gefangen und zu einer starken Verqualmung geführt. Verletzt wurde niemand. Wodurch das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

