Stand: 05.06.2023 21:00 Uhr Feuerwehreinsatz an der Elbe in Övelgönne

In Övelgönne hat es am Montagabend einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie zwei Menschen in der Elbe gesehen hatten. Eine Person konnte sich offenbar selbst ans Ufer retten. Nach einer zweiten wurde noch gesucht. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei war deshalb in der Luft.

