Stand: 03.02.2023 10:48 Uhr Feuerwehr zieht pöbelnden Hotelgast aus der Alster

Ein pöbelnder Hotelgast hat am Donnerstag einen Feuerwehreinsatz an der Binnenalster ausgelöst. Der 36-jährige Gast des Hotels "Vier Jahreszeiten" hatte dort betrunken Hotelgäste und Mitarbeitende beschimpft. Als die alarmierte Polizei eintraf, sprang der Mann in die Binnenalster und weigerte sich auch nach mehrmaliger Aufforderung der Beamtinnen und Beamten, aus dem Wasser zu kommen. Die Feuerwehr musste ihn schließlich aus dem Wasser ziehen. Mit 2,1 Promille verbrachte er die Nacht dann in der Ausnüchterungszelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 03.02.2023 | 11:00 Uhr